x
21 апреля 2026
ЦАХАЛ наказал солдат за уничтожение статуи Иисуса в южном Ливане

время публикации: 21 апреля 2026 г., 17:18 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 17:50
Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала результаты расследования инцидента, в ходе которого израильский военнослужащий нанес значительный ущерб распятию с изображением Иисуса Христа в деревне Дабель на юге Ливана.

Согласно выводам расследования, представленным командиру 162-й дивизии бригадному генералу Сагиву Дахану, солдат повредил религиозный символ в то время, как другой военнослужащий фотографировал происходящее. Еще шестеро солдат присутствовали при этом, но не вмешались и не доложили о случившемся.

Солдат, уничтоживший статую, и снимавший его сослуживец отстранены от участия в боевых действиях и приговорены к 30 суткам ареста. Остальные участники инцидента вызваны к командиру для дисциплинарного разбирательства.

Пресс-служба ЦАХАЛа также сообщает, что командование Северного военного округа оказывает помощь местной христианской общине по замене статуи.

Результаты расследования также представлены начальнику Генштаба и командующему Северным военным округом.

Несколько дней назад в социальных сетях было опубликовано видео, на котором было запечатлено, как израильский военнослужащий кувалдой разбивает статую Иисуса на деревянном распятии. По информации новостной службы "Кан", ЦАХАЛ установил в деревне новое распятие с фигурой Иисуса Христа.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Гидеон Саар публично осудили случившееся и принесли извинения христианам.

По информации Reuters, распятие было частью небольшого семейного святилища во дворе дома на окраине деревни.

Маронитская деревня Дабель находится в новой "зоне безопасности", контролируемой ЦАХАЛом. Ее жителям было разрешено оставаться в домах. В конце недели Израиль намерен пропустить туда и в другие христианские деревни гуманитарную помощь и продовольствие.

