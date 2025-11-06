x
06 ноября 2025
Израиль

Накануне отправки в тюрьму житель Иерусалима был задержан за новую кражу

время публикации: 06 ноября 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 11:29
Накануне отправки в тюрьму житель Иерусалима был задержан за новую кражу
Flash90. Фото: М.Шай

Мировой суд в Ашкелоне продлил до 10 ноября срок содержания под стражей 39-летнего Офира Элиаса, жителя Иерусалима, подозреваемого в совершении кражи со взломом склада в жилом доме в Ашдоде.

Подозреваемый был арестован 4 ноября. Согласно подозрению, Элиас проник на склад и похитил имущество стоимостью в несколько тысяч шекелей.

В ходе судебных слушаний, как отмечает сайт Ashdodnet, выяснилось, что в январе 2025 года Офир Элиас был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения за аналогичные преступления. Он должен был явиться в тюрьму на этой неделе, но был арестован по подозрению в совершении нового преступления. Причем его апелляция по прошлому делу была отклонена окружным судом после его неявки на слушания, а также из-за того, что он прекратил общение со своим адвокатом по предыдущему делу.

