ЦАХАЛ осуществляет массированную атаку на объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

В 15:58 6 ноября ЦАХАЛ объявил о начале массированной атаки на объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Ранее было опубликовано предупреждение, в котором были перечислены населенные пункты, в которых располагаются объекты, намеченные к уничтожению. Предуведомление было проиллюстрировано картами.

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в населенных пунктах Айта аль-Джабаль и Тир-Даба. Вскоре поступили сведения об авиаударе по цели в Ат-Тайбе.

Примерно за час до начала атаки глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском Авихай Эдраи опубликовал экстренное сообщение для жителей юга Ливана: "Армия обороны Израиля вскоре нанесет удар по террористической инфраструктуре "Хизбпллы" по всему южному Ливану, чтобы пресечь ее попытки возобновить свою деятельность в этом районе. Мы обращаемся к жителям домов, отмеченных красным цветом на прилагаемых картах, и близлежащих домов в следующих двух деревнях, Ат-Тайба и Тир-Даба: вы находитесь в непосредственной близости от зданий, используемых "Хизбаллой". В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть их и отойти на расстояние не менее 500 метров". Также было опубликовано особое предупреждение для жителей деревни Айта аль-Джабаль (Аз-Зут).

После первой волны атаки Авихай Эдраи опубликовал новое экстренное сообщение для жителей юга Ливана. На сей раз ЦАХАЛ предупреждает, что будет атаковано здание, используемое "Хизбаллой", в деревне Зутар аш-Шаркия, на юге Ливана. "Необходимо немедленно покинуть здание и держаться от него на расстоянии не менее 500 метров", – предупреждает ЦАХАЛ.

Напомним, что ранее "Хизбалла" уведомила руководство Ливана, что разоружаться не собирается.

Примечательно, что в то время, когда ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на юге Ливана, ливанское правительство проводило заседание, на котором обсуждался вопрос разоружения "Хизбаллы". В обсуждении участвовал командующий армией Ливана Рудольф Хейкал, представивший ежемесячный доклад о плане концентрации оружия в руках государства.