06 ноября 2025
06 ноября 2025
Израиль

ЦАХАЛ: "Экстренное оповещение для жителей Южного Ливана". Ожидается массированный удар по "Хизбалле"

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 ноября 2025 г., 14:58 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 15:33
ЦАХАЛ: "Экстренное оповещение для жителей Южного Ливана"
AP Photo
ЦАХАЛ: "Экстренное оповещение для жителей Южного Ливана"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском Авихай Эдраи опубликовал экстренное сообщение для жителей юга Ливана.

Сообщение звучит так: "Экстренное оповещение для жителей Южного Ливана". Никаких конкретных целей не указано.

Затем было опубликовано более детальное уведомление: "Армия обороны Израиля вскоре нанесет удар по террористической инфраструктуре "Хизбпллы" по всему южному Ливану, чтобы пресечь ее попытки возобновить свою деятельность в этом районе. Мы обращаемся к жителям домов, отмеченных красным цветом на прилагаемых картах, и близлежащих домов в следующих двух деревнях, Ат-Тиба и Тир-Даба: вы находитесь в непосредственной близости от зданий, используемых "Хизбаллой". В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть их и отойти на расстояние не менее 500 метров".

Также было опубликовано особое предупреждение для жителей деревни Айта аль-Джабаль (Аз-Зут).

Напомним, что ранее "Хизбалла" уведомила руководство Ливана, что разоружаться не собирается.

Ливанские источники передают, что над многими районами юга страны замечены израильские беспилотники.

Израиль
