В Кфар-Сабе во второй раз похоронили сержанта Оза Даниэля

Тысячи людей пришли на кладбище в Кфар-Сабе, чтобы проводить в последний путь сержанта Оза Даниэля, похищенного и убитого 7 октября 2023 года.

На церемонии присутствовали родственники и близкие Оза, его сослуживец Нимрод Коэн, переживший плен, президент Израиля Ицхак Герцог, бывший министр обороны Йоав Галант, бывший начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц.

Сержант Оз Даниэль, 19 лет, из Кфар-Сабы, боец 77-го танкового батальона, погиб в бою 7 октября 2023 года. Его тело было похищено террористами. Был объявлен погибшим 25 февраля 2024 года. 2 ноября 2025 его останки были возвращены в Израиль.

Первые похороны Оза проходили на военном кладбище в Кфар-Сабе 26 февраля 2024 года. Тогда хоронили пустой гроб. Сегодня, 6 ноября 2025 года, останки Оза Даниэля были преданы земле.