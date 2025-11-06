x
06 ноября 2025
|
последняя новость: 10:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2025
|
06 ноября 2025
|
последняя новость: 10:58
06 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Иностранный активист, поддерживающий ХАМАС, выслан из Израиля

Полиция
МВД
Иудея и Самария
время публикации: 06 ноября 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 09:46
Иностранный активист, поддерживающий ХАМАС, выслан из Израиля
Пресс-служба полиции Израиля
Иностранный активист, поддерживающий ХАМАС, выслан из Израиля
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе совместной полиции и Управления регистрации народонаселения и миграции был задержан и депортирован из Израиля иностранный активист, подозреваемый в поддержке террористической организации ХАМАС.

Пресс-служба полиции сообщает, что подозреваемый (его имя не публикуется) был арестован в южной части Хевронского нагорья, в Иудее.

Следствием было установлено, что этот иностранный гражданин не только высказывался в социальных сетях против Государства Израиль и выражал поддержку террористической организации ХАМАС, но и участвовал в антиизраильских акциях – представлены фотографии, на одной из которых он держит в руках фотопортрет обнимающихся лидеров ХАМАСа Исмаила Ханийи и Яхьи Синуара (оба ликвидированы в 2024 году), а на другой – табличку с надписью "Слава мученикам".

Было принято решение о немедленной депортации задержанного из Государства Израиль.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook