Иностранный активист, поддерживающий ХАМАС, выслан из Израиля

В ходе совместной полиции и Управления регистрации народонаселения и миграции был задержан и депортирован из Израиля иностранный активист, подозреваемый в поддержке террористической организации ХАМАС.

Пресс-служба полиции сообщает, что подозреваемый (его имя не публикуется) был арестован в южной части Хевронского нагорья, в Иудее.

Следствием было установлено, что этот иностранный гражданин не только высказывался в социальных сетях против Государства Израиль и выражал поддержку террористической организации ХАМАС, но и участвовал в антиизраильских акциях – представлены фотографии, на одной из которых он держит в руках фотопортрет обнимающихся лидеров ХАМАСа Исмаила Ханийи и Яхьи Синуара (оба ликвидированы в 2024 году), а на другой – табличку с надписью "Слава мученикам".

Было принято решение о немедленной депортации задержанного из Государства Израиль.