Правительство утвердило назначение Давида Зини на пост главы ШАБАКа

На заседании правительства Давид Зини был единогласно утвержден на пост руководителя Общей службы безопасности (ШАБАК).

Канцелярия премьер-министра сообщила, что Зини вступит в должность 5 октября.

Отметим, что перед голосование глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил, что в заключении юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара говорится, что нет юридический препятствий для этого назначения.

В Высший суд справедливости (БАГАЦ) вечером 30 сентября была подана первая петиция против этого назначения. В суд обратилась некоммерческая организация Движение за чистоту власти. c