Правительство утвердило назначение Давида Зини на пост главы ШАБАКа
время публикации: 30 сентября 2025 г., 22:31 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 23:27
На заседании правительства Давид Зини был единогласно утвержден на пост руководителя Общей службы безопасности (ШАБАК).
Канцелярия премьер-министра сообщила, что Зини вступит в должность 5 октября.
Отметим, что перед голосование глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил, что в заключении юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара говорится, что нет юридический препятствий для этого назначения.
В Высший суд справедливости (БАГАЦ) вечером 30 сентября была подана первая петиция против этого назначения. В суд обратилась некоммерческая организация Движение за чистоту власти. c
