30 сентября 2025
Израиль

Правительство утвердило назначение Давида Зини на пост главы ШАБАКа

Правительство
ШАБАК
время публикации: 30 сентября 2025 г., 22:31 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 23:27
Правительство утвердило назначение Давида Зини на пост главы ШАБАКа
Arie Leib Abrams/Flash90

На заседании правительства Давид Зини был единогласно утвержден на пост руководителя Общей службы безопасности (ШАБАК).

Канцелярия премьер-министра сообщила, что Зини вступит в должность 5 октября.

Отметим, что перед голосование глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил, что в заключении юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара говорится, что нет юридический препятствий для этого назначения.

В Высший суд справедливости (БАГАЦ) вечером 30 сентября была подана первая петиция против этого назначения. В суд обратилась некоммерческая организация Движение за чистоту власти. c

Израиль
