27 октября 2025
Израиль

БАГАЦ отклонил просьбу о трансляции заседания по петиции против назначения Зини

Верховный суд/БАГАЦ
ШАБАК
время публикации: 27 октября 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 17:57
БАГАЦ отклонил просьбу о трансляции заседания по петиции против назначения Зини
Flash90. Фото Г.Йоханан

В понедельник, 27 октября, Высший суд справедливости отклонил просьбу о прямой трансляции заседания по петиции, поданной против назначения Давида Зини главой ШАБАКа.

Зини вступил в должность главы Общей службы безопасности 5 октября. В этот же день в суд была подана петиция в БАГАЦ против его назначения. Среди ее авторов бывшие начальники генштаба ЦАХАЛа Моше Яалон и Дан Халуц, а также высокопоставленные в прошлом сотрудники ШАБАКа и активисты оппозиционных общественных организаций.

Заседание назначено на 18 ноября. Петицию будут рассматривать глава Верховного суда Ицхак Амит, а также судьи Ноам Солберг и Давид Минц.

