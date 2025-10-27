БАГАЦ отклонил просьбу о трансляции заседания по петиции против назначения Зини

В понедельник, 27 октября, Высший суд справедливости отклонил просьбу о прямой трансляции заседания по петиции, поданной против назначения Давида Зини главой ШАБАКа.

Зини вступил в должность главы Общей службы безопасности 5 октября. В этот же день в суд была подана петиция в БАГАЦ против его назначения. Среди ее авторов бывшие начальники генштаба ЦАХАЛа Моше Яалон и Дан Халуц, а также высокопоставленные в прошлом сотрудники ШАБАКа и активисты оппозиционных общественных организаций.

Заседание назначено на 18 ноября. Петицию будут рассматривать глава Верховного суда Ицхак Амит, а также судьи Ноам Солберг и Давид Минц.