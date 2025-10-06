x
|
последняя новость: 12:33
Израиль

Задержан житель Хайфы, рисовавший свастики на стенах

время публикации: 06 октября 2025 г., 11:33 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 11:35
Задержан житель Хайфы, рисовавший свастики на стенах
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании 53-летнего жителя Хайфы, подозреваемого в том, что в течение нескольких месяцев рисовал свастики на стенах зданий в разных районах города.

Расследование началось в мае 2025 года после получения сообщения о нанесении свастики краской в ​​районе Шаар Алия. Позже было зарегистрировано более 30 подобных инцидентов.

Подозреваемый заключен под стражу.

