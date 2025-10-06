Задержан житель Хайфы, рисовавший свастики на стенах
Полиция сообщает о задержании 53-летнего жителя Хайфы, подозреваемого в том, что в течение нескольких месяцев рисовал свастики на стенах зданий в разных районах города.
Расследование началось в мае 2025 года после получения сообщения о нанесении свастики краской в районе Шаар Алия. Позже было зарегистрировано более 30 подобных инцидентов.
Подозреваемый заключен под стражу.