Задержан житель Хайфы, рисовавший свастики на стенах

Полиция сообщает о задержании 53-летнего жителя Хайфы, подозреваемого в том, что в течение нескольких месяцев рисовал свастики на стенах зданий в разных районах города.

Расследование началось в мае 2025 года после получения сообщения о нанесении свастики краской в ​​районе Шаар Алия. Позже было зарегистрировано более 30 подобных инцидентов.

Подозреваемый заключен под стражу.