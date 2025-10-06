Продлен арест 81-летнего Шимона Гутмана, подозреваемого в убийстве сиделки

В понедельник, 6 октября, мировой суд в Иерусалиме продлил на семь дней срок содержания под стражей 81-летнего Шимона Гутмана, подозреваемого в убийстве своей сиделки 67-летней Хавивы Вашди.

Для расследования этого убийства создана специальная следственная группа из десяти следователей.

Следствие настаивает на том, чтобы Гутман оставался под стражей до предъявления обвинения и вынесения приговора.

Отметим, что издание "Едиот Ахронот" опубликовало имя подозреваемого еще на прошлой неделе, когда действовал судебный запрет на публикацию этой информации. В статье сообщалось, что Гутман около 30 лет назад убил свою тещу, двух почтовых работников и ранил семь человек.

Поздно вечером 23 сентября в Иерусалиме в районе Кирьят-Менахем в квартире жилого дома было найдено тело Хавивы Вашди со следами ножевых ранений. По подозрению в совершении убийства был задержан ее подопечный Шимон Гутман.