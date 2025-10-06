Подано обвинение против жителя Тамры, вымогавшего миллионы

Полиция сообщает, что подано обвинение против 30-летнего жителя Тамры, который, представляясь как "Харири", угрозами и шантажом вымогал значительные средства у предпринимателей на севере Израиля.

Первая жалоба поступила в августе 2025 года. Предприниматель сообщил, что по несколько раз в день получает угрожающие сообщения на мобильный телефон с требованием денег. Поначалу предприниматель платил шантажисту тысячи шекелей, но затем поступали требования - заплатить десятки тысяч шекелей. Шантажист писал: "Хочешь, пришлю парней, чтобы забрать тебя с работы... Не говори мне, что еще не готово. Приготовь деньги на хадж".

29 августа подозреваемый был задержан.

В ходе расследования полиция смогла установить связь обвиняемого с другим делом о вымогательстве, в отношении еще одного предпринимателя. В этом случае шантажист, вновь выступая как "Харири", требовал заплатить ему 2 миллиона шекелей. Однажды он прислал на телефон потенциальной жертвы фотографию тела, завернутого в саван, и написал: "У тебя есть время до завтрашнего вечера... Пусть твой скупой братец подготовит все необходимое. Глянь, такого ты еще не видел".