Сегодня Грета Тунберг и многие другие участники "флотилии Сумуда" будут выдворены из Израиля

Сегодня, 6 октября, не менее двух групп участников так называемой "флотилии Сумуда", направлявшейся в Газу и перехваченной ВМС ЦАХАЛа, будут депортированы из Израиля.

165 активистов – в их числе 27 граждан Греции и гражданка Швеции Грета Тунберг – будут депортированы в Грецию. 10 активистов будут депортированы в Словакию. В обоих случаях авиарейсы будут оплачены странами, отправляющими эти самолеты, а не Израилем.

Ранее министерство иностранных дел в Афинах сообщило, что сотрудники посольства Греции в Тель-Авиве посетили тюрьму, в которой содержатся 27 граждан Греции, участвовавших в акции "флотилии". По словам дипломатов, все они здоровы и получают необходимую помощь.

По распоряжению МИДа Греции, 6 октября из аэропорта "Рамон" возле Эйлата вылетит специальный борт, которым депортированные активисты будут доставлены в Афины.

Ранее британская Guardian со ссылкой на переписку министерства иностранных дел Швеции с людьми из близкого окружения Тунберг заявила, что представитель посольства Швеции встречался с Гретой, и что она сообщила об обезвоживании и недостаточном питании, а также о сыпи, вызванной, по всей видимости, клопами. Там же со ссылкой на одного из задержанных говорится, что Тунберг заставляли держать некие флаги и при этом фотографировали, кроме того просили подписать некий документ, который не был переведен.

МИД Израиля назвал заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг "наглой ложью". "Заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии ХАМАС-Сумуд – наглая ложь. Все юридические права задержанных полностью соблюдаются. Любопытно, что сама Грета и другие задержанные отказались ускорить свою депортацию и настаивали на продлении пребывания под стражей. Грета также не подавала израильским властям никаких жалоб на эти нелепые и беспочвенные обвинения – потому что ничего подобного не происходило", – сказано в комментарии израильского МИДа.