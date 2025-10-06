В Газе продолжаются боевые действия, ранен военнослужащий ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает боевые действия в секторе Газы. 5 октября в городе Газа были ликвидированы несколько групп боевиков, планировавших атаки против израильских военных, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Силы 98-й дивизии ликвидировали в городе Газа боевиков, вооруженных минами и минометами.

Другая группа боевиков успела обстрелять израильских военных из миномета. Был легко ранен военнослужащий. Позже эти боевики были ликвидированы.

Кроме того, боевики выпустили противотанковую ракету по инженерной технике 98-й дивизии. Потерь среди израильских военных не было. Было уничтожено строение, из которого велся огонь.