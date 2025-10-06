x
Израиль

ДТП на Голанских высотах, 23-летний водитель квадроцикла в тяжелом состоянии

ДТП
Голаны
время публикации: 06 октября 2025 г., 07:33 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 08:12
ДТП на Голанских высотах, 23-летний водитель квадроцикла в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром в понедельник, 6 октября, возле паркинга у водопада Саар на Голанских высотах столкнулись легковой автомобиль и квадроцикл.

23-летний водитель квадроцикла с сочетанными травмами был доставлен вертолетом службы скорой помощи МАДА в больницу РАМБАМ в Хайфе. Его состояние оценивается как тяжелое.

Еще двое пострадавших в ДТП были доставлены бригадой МАДА в больницу "Зив" в Цфате.

Израиль
