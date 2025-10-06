x
06 октября 2025
06 октября 2025
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ключевого террориста "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 октября 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 15:49

ЦАХАЛ подтвердил, что в результате авиаудара по автомобилю в районе деревни Зибкин (провинция Набатия) на юге Ливана был ликвидирован один из ключевых террористов "Хизбаллы" Хасан Али Джамиль Атауи.

"Террорист руководил восстановлением и пополнением запасов системы ПВО организации, был важным источником информации и участвовал в связях и закупках для лидеров организации в Иране", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

"Действия террориста представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном, а его ликвидация наносит очередной удар по усилиям "Хизбаллы" по восстановлению военной системы", – отмечает ЦАХАЛ.

Израиль
