ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ключевого террориста "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ подтвердил, что в результате авиаудара по автомобилю в районе деревни Зибкин (провинция Набатия) на юге Ливана был ликвидирован один из ключевых террористов "Хизбаллы" Хасан Али Джамиль Атауи.

"Террорист руководил восстановлением и пополнением запасов системы ПВО организации, был важным источником информации и участвовал в связях и закупках для лидеров организации в Иране", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

"Действия террориста представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном, а его ликвидация наносит очередной удар по усилиям "Хизбаллы" по восстановлению военной системы", – отмечает ЦАХАЛ.