Два года войны: потери силовых структур Израиля – 1152 человека

Ко второй годовщине нападения террористов из Газы на Израиль (7 октября 2023 года) отдел памяти и наследия министерства обороны опубликовал данные о потерях в ходе войны "Железные мечи".

В отчете говорится, что с 7 октября 2023 года в силовых структурах Израиля потери составили 1152 погибшими. Речь не только о ЦАХАЛе, но также о других силовых ведомствах – полиции, ШАБАКе, различных особых спецподразделениях и бойцах отрядов самообороны, которые воевали около границы Газы, в самом секторе Газы, в Ливане, в Иудее и Самарии.

Из них 397 военнослужащих, сотрудников полиции и ШАБАКа погибли 7-8 октября 2023 года в ходе боев по отражению террористической атаки на Израиль. 84 военнослужащих погибли в боях с террористической организацией "Хизбалла" на севере Израиля и юге Ливана. 15 военнослужащих и сотрудников служб безопасности погибли в ходе антитеррористической деятельности в Иудее и Самарии.

За последний год, с 7 октября 2024 года по 7 октября 2025 года, погибли 262 военнослужащих и сотрудника служб безопасности.

Согласно данным Армии обороны Израиля, в ходе войны погибли 913 военнослужащих.

Минобороны Израиля отмечает, что около 42% погибших были моложе 21 года, при этом 12% были старше 40 лет.

Своих близких потеряли более 6500 человек – в их числе 351 вдова, 885 сирот и 3481 брат и сестра.

По данным редакции Newsru.co.il, за два года войны в результате террористической атаки из Газы на юг Израиля 7 октября 2023 года, ракетных обстрелов и боевых действий в Газе, обстрелов из Ливана и боевых действий в Ливане, обстрелов из Ирана и атак из Йемена, а также иных терактов (после 7.10.2023) в Израиле погибли погибли 1960 человек (эти данные не учитывают потери среди жителей Газы, Ливана, Сирии, Ирана, Йемена, Катара).

