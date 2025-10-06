x
Израиль

Нетаниягу обсудил с Путиным "план Трампа" и ситуацию на Ближнем Востоке

Россия
Биньямин Нетаниягу
Владимир Путин
Израиль
время публикации: 06 октября 2025 г., 21:00 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 21:05
Нетаниягу обсудил с Путиным "план Трампа" и ситуацию на Ближнем Востоке
Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

Пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся телефонном разговоре между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран "обстоятельно обсудили" текущее развитие событий на Ближнем Востоке, "в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в Газе".

В сообщении говорится, что Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе".

Кроме того, стороны высказали заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии.

