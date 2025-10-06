Возле кибуца Цеэлим погиб 50-летний водитель квадроцикла

На открытой местности недалеко от кибуца Цеэлим водитель не справился с управлением квадроциклом-багги, и транспортное средство перевернулось.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (мужчина примерно 50 лет) получил тяжелые травмы, его состояние критическое. Бригада "скорой" констатировала его смерть.

Еще два человека с места аварии доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве с легкими травмами.