x
06 октября 2025
|
последняя новость: 20:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 октября 2025
|
06 октября 2025
|
последняя новость: 20:27
06 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле кибуца Цеэлим погиб 50-летний водитель квадроцикла

время публикации: 06 октября 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 19:36
Возле кибуца Цеэлим погиб 25-летний водитель квадроцикла
Flash90. Фото: Я.Науми

На открытой местности недалеко от кибуца Цеэлим водитель не справился с управлением квадроциклом-багги, и транспортное средство перевернулось.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (мужчина примерно 50 лет) получил тяжелые травмы, его состояние критическое. Бригада "скорой" констатировала его смерть.

Еще два человека с места аварии доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве с легкими травмами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2025

ДТП на Голанских высотах, 23-летний водитель квадроцикла в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2025

13-летний подросток перевернулся на квадроцикле, он в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 сентября 2025

В Гедере столкнулись мотоцикл и квадроцикл, один пострадавший в тяжелом состоянии