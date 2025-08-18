"Едиот Ахронот": вновь обсуждается тема передачи России Александровского подворья в Иерусалиме

Газета "Едиот Ахронот" и сайт Ynet опубликовали статью Итамара Айхнера, в которой сообщается, что на октябрь 2025 года запланирована встреча на уровне министров РФ и Израиля, в ходе которой вновь будет поднят вопрос о возможности передачи России Александровского подворья в Иерусалиме.

В публикации отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу недавно несколько раз беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Главными темами были Иран и Сирия. Но также обсуждался и вопрос о возможной передаче Александровского подворья.

Айхнер пишет, что министерская группа, ранее назначенная для обсуждения этого вопроса, продолжает свою работу после технической задержки, связанной с войной в Газе и Иране. Теперь, спустя несколько месяцев после подачи письменных документов, наступил этап устных обсуждений.

В эту специальную группу входят министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и министр юстиции Израиля Ярив Левин. Группа должна была собраться в сентябре, но обсуждение и принятие решений перенесено на октябрь. Штаб национальной безопасности и канцелярия премьер-министра координируют решение этого вопроса, пишет Итамар Айхнер.

В декабре 2023 года сообщалось, что процесс возвращения Александровского подворья "застрял" из-за боевых действий в Газе, но вопрос не был снят с повестки дня.

Осенью 2024 года председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин (бывший премьер-министр РФ) заявлял РИА Новости, что Биньямин Нетаниягу "вернулся к работе" группы, оценивающей возможность "возврата" России Александровского подворья в Иерусалиме. В публикации приводилось следующее заявление Степашина: "Несмотря на войну, Нетаниягу вернулся к работе так называемой рабочей группы. Она работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность государства (РФ) сегодня нет". Степашин сделал это заявление на XXVII Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима, всего в десятках метрах от Храма Гроба Господня. После 1948 года, когда Старый город находился под властью Иордании, подворье перешло под управление "Русского православного общества Святой Земли" или ИППО. После раскола в этой организации подворье стало управляться группой Воронцова-Гофмана, а не российской версией ИППО.

В октябре 2017 года правительство РФ подало заявку на регистрацию прав на подворье на свое имя. В октябре 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в качестве жеста доброй воли в ответ на освобождение Наамы Иссахар начал продвижение российского запроса, постановив, что речь идет о религиозном объекте, не подпадающем под судебную или административную юрисдикцию.

Вскоре после этого инспектор регистрации недвижимости удовлетворила запрос о перерегистрации прав на подворье на имя правительства РФ на основании того, что Российская Федерация является международно признанной правопреемницей Российской империи.

Однако судья Мордехай Кадури, рассматривавший апелляцию Православного общества Святой Земли, постановил, что вопрос о регистрации права на подворье, как на религиозный объект, должен решаться правительством, а не судом и не инспектором управления регистрации недвижимости.

Соответственно, решение вопроса о принадлежности подворья было передано на рассмотрение правительства, которое в то время возглавлял Нафтали Беннет.

Адвокаты истца настаивали, что в 1991 году суды Израиля и Нью-Йорка постановили, что законным владельцем приобретенного российской императорской семьей в XIX веке объекта является Православное общество Святой Земли, и что государство Израиль не имеет права передавать владение подворьем какой-либо третьей стороне.

В 2015 году в интервью NEWSru.co.il Сергей Степашин говорил о бывшем имуществе Российской духовной миссии в Иерусалиме: "Моя личная точка зрения, как русского человека: конечно, хотелось бы, чтобы в этих зданиях, как при царе-батюшке, была русская духовная миссия, настоящий русский культурный центр в Иерусалиме. Это было бы гораздо лучше, чем тюрьма. Вообще, при царе так называемая "Русская Палестина" занимала в Иерусалиме 25 гектар земли. Весь нынешний центр города принадлежал России. Причем приобретено это было не за счет государственного бюджета, а на деньги царской семьи".