Глазами ракеты: как ЦАХАЛ уничтожает системы ПВО в Иране. Видео
время публикации: 07 апреля 2026 г., 10:43 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 10:50
Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала кадры с видеокамеры, установленной на ракете, направленной на военный объект. Видео показывает весь процесс прицеливания и поражения иранской системы ПВО в Тегеране.
ЦАХАЛ продолжает систематические действия по углублению ущерба ракетным подразделениям и системам противовоздушной обороны иранского террористического режима по всему Ирану.
В результате точечных ударов, нанесенных под наведением разведывательного управления ВВС, были уничтожены более 130 систем ПВО иранского террористического режима.