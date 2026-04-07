Глазами ракеты: как ЦАХАЛ уничтожает системы ПВО в Иране. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала кадры с видеокамеры, установленной на ракете, направленной на военный объект. Видео показывает весь процесс прицеливания и поражения иранской системы ПВО в Тегеране.

ЦАХАЛ продолжает систематические действия по углублению ущерба ракетным подразделениям и системам противовоздушной обороны иранского террористического режима по всему Ирану.

В результате точечных ударов, нанесенных под наведением разведывательного управления ВВС, были уничтожены более 130 систем ПВО иранского террористического режима.