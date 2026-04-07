ЦАХАЛ предупредил о возможном усилении обстрелов из Ирана в ближайшие часы

После завершения совещания по оценке ситуации пресс-служба ЦАХАЛа распространила сообщение, предупреждающее о возможном усилении ракетных обстрелов территории Израиля в связи с истечением срока ультиматума, выдвинутого Ирану.

ЦАХАЛ призвал население сохранять бдительность, действовать в соответствии с указаниями Службы тыла.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ находится в полной готовности как к обороне, так и к наступлению.