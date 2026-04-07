По оценкам армии, ракетные обстрелы Ирана и "Хизбаллы" продолжатся в праздничный вечер
время публикации: 07 апреля 2026 г., 17:06 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 17:21
Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин предупредил: по оценкам армии, ракетные обстрелы территории Израиля продолжатся в праздничный вечер, седьмой день Песаха.
Он добавил, что ЦАХАЛ "готов как к обороне, так и к наступлению и будет действовать против любой угрозы", и призвал граждан строго выполнять указания Службы тыла.
Эфи Дефрин также сообщил, что прошлой ночью ВВС ЦАХАЛа ликвидировали нескольких командиров иранского режима и нанесли удары по ключевым объектам инфраструктуры. В Ливане к боевым действиям присоединилась 98-я дивизия: израильские бойцы атакуют террористов, уничтожают террористическую инфраструктуру и укрепляют линию обороны на севере страны.