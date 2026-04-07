x
07 апреля 2026
|
последняя новость: 17:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Палестинская журналистка арестована по подозрению в подстрекательстве и поддержке терроризма

ЦАХАЛ
Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 07 апреля 2026 г., 16:51 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 17:20
Палестинская журналистка арестована по подозрению в подстрекательстве и поддержке терроризма
Пресс-служба полиции Израиля

Прошлой ночью в ходе операции в Рамалле была задержана 47-летняя палестинская журналистка. Операция проводилась следователями полицейского отделения округа Биньямин и бойцами бригады Биньямин.

В полиции отмечают, что задержанная подозревается в подстрекательстве, поддержке террористических организаций, в том числе в связи с событиями 7 октября 2023 года.

В том числе в материалах дела фигурирует публикация в социальных сетях с фотографией главаря ХАМАСа Яхьи Синуара, в тексте к которому она воспевала смелость "каждого шахида, который сражался, защищал и противостоял ужасам оккупации" и "каждого святого мученика, отдавшего жизнь во имя своего народа и веры".

Задержанная передана на допрос в подразделение по борьбе с преступностью округа Шомрон.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
