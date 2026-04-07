ЦАХАЛ на фарси попросил иранцев воздержаться от поездок на поездах по всей стране

Пресс-служба Армии обороны Израиля на фарси опубликовала экстренное предупреждение для жителей Ирана, в котором анонсируются удары по железнодорожной инфраструктуре.

"Уважаемые граждане, в целях вашей безопасности мы убедительно просим вас воздержаться от использования и поездок на поездах по всей территории Ирана с настоящего момента до 21:00 по иранскому времени, – гласит это предупреждение. – Ваше присутствие в поездах и вблизи железнодорожных путей подвергает вашу жизнь опасности".