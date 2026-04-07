Взрыв машины в Тире: пожарные извлекли из автомобиля мужчину в тяжелом состоянии

В Тире взорвался автомобиль, после взрыва машина загорелась. Пожарно-спасательные службы обнаружили в машине заблокированного человека.

Благодаря быстрой работе пожарных, пострадавшего удалось извлечь из автомобиля и передать медикам. После оказания неотложной помощи пострадавший, мужчина в возрасте примерно 40 лет, был эвакуирован в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что инцидент не связан с военными действиями. Полиция расследует обстоятельства происшествия.