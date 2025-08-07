ЦАХАЛ: бригада "Гивати" разгромила "Батальон Байт-Ханун" ХАМАСа. Видео
время публикации: 07 августа 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 17:00
В течение последнего месяца бригада "Гивати", совместно с инженерными и бронетанковыми подразделениями, а также при поддержке ВВС, действовала в районе Байт-Хануна, на севере сектора Газы.
Вместе с бойцами инженерного спецназа "Яалом" в этом районе были уничтожены десятки входов и несколько туннелей.
Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что в результате действий бригады "Гивати" и других сил фактически был разгромлен "Батальон Байт-Ханун" ХАМАСа. Подавляющее большинство террористов в Байт-Хануне были убиты или ранены.
