Израиль

ЦАХАЛ: бригада "Гивати" разгромила "Батальон Байт-Ханун" ХАМАСа. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 августа 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 17:00
Пресс-служба ЦАХАЛа

В течение последнего месяца бригада "Гивати", совместно с инженерными и бронетанковыми подразделениями, а также при поддержке ВВС, действовала в районе Байт-Хануна, на севере сектора Газы.

Вместе с бойцами инженерного спецназа "Яалом" в этом районе были уничтожены десятки входов и несколько туннелей.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что в результате действий бригады "Гивати" и других сил фактически был разгромлен "Батальон Байт-Ханун" ХАМАСа. Подавляющее большинство террористов в Байт-Хануне были убиты или ранены.

