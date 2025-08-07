Начальник генштаба Замир: "Мы продолжим высказывать свое мнение"

Начальник генерального штаба Эяль Замир провел совещание с командующими родов войск, а также бригад и дивизий.

В ходе совещания начальник генерального штаба прокомментировал и разногласия с политическим руководством по поводу развития войны в секторе Газы.

"Традиция разногласий – это неотъемлемая часть истории народа Израиля, а также необходимая составляющая организационной культуры ЦАХАЛа – и в отношениях внутри армии, и в отношениях с внешними структурами. Мы продолжим профессионально, конструктивно, независимо и без страха высказывать свое мнение. Того же самого мы ждем от наших подчиненных. В этой комнате – ответственность. Мы говорим не о теориях, мы говорим о жизнях людей", – заявил генерал-лейтенант Замир.

Это заявление было сделано за несколько часов до заседания военно-политического кабинета, где должно быть принято решение о дальнейших шагах в рамках войны в Газе.

В 14:00 началось подготовительное совещание, предшествующее заседанию военно-политического кабинета. Это совещание проводит министр обороны Исраэль Кац.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с министром финансов Бецалелем Смотричем.