07 августа 2025
07 августа 2025
07 августа 2025
07 августа 2025
Совет Самарии разослал фотографию Бецалеля Смотрича рядом с граффити "Смерть арабам"

время публикации: 07 августа 2025 г., 11:18
Совет Самарии разослал фотографию Бецалеля Смотрича рядом с граффити "Смерть арабам"
Фото: Рои Хади, Совет Самарии

Кадр с мероприятия по подготовке возвращения в поселение Са-Нур, разосланный Советом Самарии, спровоцировал скандал.

Участвовавший в мероприятии министр финансов Бецалель Смотрич вместе с еще тремя присутствующими сфотографирован на фоне заброшенного здания, на котором видны граффити на иврите "Народ Израиля возвращается в Са-Нур", "Мы обещали", а также "Смерть арабам", которое собственно и вызвало скандал.

Вскоре после этого пресс-служба Совета Самарии разослала исправленную версию фотографии, на которой скандальное граффити обрезано.

Из канцелярии министра финансов сообщили: "Мы увидели граффити после того, как фотография была распространена, и, конечно же, полностью отмежевываемся от этой надписи. На самом деле у СМИ проблемы не с этим глупым граффити, на которое никто не обращает внимания, а с тем фактом, что министр Смотрич ведёт революцию поселенческой деятельности и безопасности в Иудее и Самарии".

