В организме дельфинов и китов обнаружены беспрецедентные уровни вредных химических веществ

Новые исследования показали, что морские млекопитающие, живущие на больших глубинах, все же подвергаются воздействию токсичных химикатов: у китов и дельфинов обнаружены рекордно высокие концентрации ПФАС.

Команда ученых из Университета Мэсси провела первое в своем роде исследование, которое изучало влияние химических веществ на млекопитающих, обитающих на больших глубинах. Полученные данные опровергают распространенное мнение о том, что глубоководные среды защищают животных от антропогенных пер- и полифторалкильных веществ. Выводы исследования, опубликованного в журнале Science of the Total Environment, вызывают серьезные опасения относительно долговременного состояния морской фауны и скрытого следа, который эти химические вещества оставляют в экосистемах. ПФАС – созданные человеком стойкие соединения, способные накапливаться в пищевых цепях и нарушать работу иммунной, гормональной и репродуктивной систем. Это создает риски как для отдельных животных, так и для целых популяций, включая китообразных и даже людей.

Исследователи изучили образцы тканей 127 морских млекопитающих – представителей 16 видов зубатых китов и дельфинов, обитающих у берегов Новой Зеландии: от афалин до глубинных кашалотов. Для восьми из этих видов, среди которых эндемичный дельфин Гектора и три вида клюворылов, это стало первым в мировой практике анализом содержания ПФАС. Ученые оценили, как уровень накопленных химикатов – которые практически не выводятся из организма – зависит от вида животного, его пола, возраста и характерной для него среды обитания и питания.