ДТП на шоссе 31: погиб мужчина, младенец в тяжелом состоянии, пострадали еще два человека

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на шоссе 31 возле перекрестка Тель-Арад. Прибывшие на место происшествия медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" обнаружили мужчину в возрасте около 35 лет без признаков жизни и были вынуждены констатировать его смерть.

Они также оказали неотложную помощь троим пострадавшим, после чего эвакуировали их в больницу "Сорока". Годовалый младенец получил множественные травмы, он находится в тяжелом состоянии, восьмилетняя девочка получила травмы средней степени тяжести, пострадала также 45-летняя женщина, ее состояние также средней степени тяжести.