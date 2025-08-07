Акции протеста в Иерусалиме и Тель-Авиве: против призыва, против войны, против минобороны

Вечером в четверг центральные города Израиля были парализованы из-за массовых акций протеста, в ходе которых демонстранты перегораживали ключевые улицы. В Иерусалиме представители ультрарелигиозного сектора протестовали против призыва "харедим" и начавшихся арестов уклоняющихся от призыва.

Представители движения "Пелег Иерушалми" держали плакаты "Умрем, но не призовемся", "Даже если нас расстреляют, мы предпочтем смерть службе в армии", "Мы были здесь до вас, мирно жили с нашими арабскими соседями, не хотели никакое государства, у вас нет права вешать на нас бремя, против которого мы принципиально выступаем".

В отличие от предыдущих акций протеста против призыва ультрарелигиозных молодых людей, в акции протеста в четверг участвовали раввины из ключевых ультрарелигиозных фракций, включая представителей Совета мудрецов Торы партии ШАС.

Участники демонстрации протеста в Иерусалиме перегораживали дороги и бросали камнями в сотрудников полиции, были задержаны, по меньшей мере, два человека.

Подобная акция проходила и в окрестностях Тель-Авива, где участники демонстрации против призыва блокировали шоссе номер 4 в районе Бней-Брака, что привело к многокилометровым пробкам в часы пиковой загруженности транспортного потока. Участники акции забрасывали полицейских камнями и оскорбляли их, несколько человек были задержаны.

В Тель-Авиве возле главной военной базы Генштаба Кирия состоялась акция протеста военнослужащих, страдающих от посттравматического стрессового расстройства, и инвалидов ЦАХАЛа, которые протестовали против недостаточного внимания со стороны министерства обороны и отсутствия необходимого им лечения.

В ходе акции протеста ее участники перегораживали трассу Аялон и оказывали сопротивление полиции. С учетом того, что речь шла о демонстрации инвалидов ЦАХАЛа, полиция действовала максимально сдержанно, вскоре сотрудникам полиции удалось убедить протестующих освободить Аялон.

Представители Штаба семей похищенных и выжившие в плену террористов устроили акцию возле канцелярии главы правительства, где шло заседание "узкого" кабинета по политике и безопасности, на котором обсуждалось расширение операции в секторе Газы на районы, где террористы удерживают заложников.

Семьи похищенных требовали немедленного заключения всеобъемлющего соглашения, которое приведет к возвращению всех 50 похищенных, живых и мертвых. Участники акции символически приковали себя цепями у правительственного здания. Они заявляют, что расширение боевых действий грозит немедленным исчезновением заложников. "Посмотрите нам в глаза, когда вы будете голосовать за принесение их в жертву", – обращались они к министрам.