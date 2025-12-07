Жена кандидата на должность военного секретаря Нетаниягу занимала должность главы отдела помилований

Нохи Политис, жена контр-адмирала Таля Политиса, главного кандидата на должность военного секретаря премьер-министра, ранее занимала должность главы отдела помилований в государственной прокуратуре.

Как сообщает Walla, Нохи Политис занимала должность главы отдела помилований в госпрокуратуре в 2015-2021 годах. С того момента она возглавляет отдел юридической помощи в министерстве юстиции.

Кандидатура Таля Политиса будет представлена на рассмотрение правительства только после того, как генерал-майор Роман Гофман будет утвержден в должности главы службы внешней разведки "Мосад".

Контр-адмирал Таль Политис, 52 лет, родился в Неве-Дкалим, был победителем Всемирного конкурса среди подростков на знание ТАНАХа. Воспитывался в военном интернате "Ор-Эцион". Он служил в спецназе ВМС ("Шаейетет-13"), командовал 55-й бригадой, базой ВМС в Хайфе, а также управлением ВМС и штабом ВМС ЦАХАЛа.