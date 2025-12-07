Начальник Генштаба провел оперативную оценку ситуации на севере сектора Газы

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир вместе с командирами Южного военного округа и 252-й дивизии совершил поездку по северу сектора Газы, а также посетил позиции ЦАХАЛа в Байт-Хануне и Джабалии.

В ходе оперативной оценки ситуации Замир заявил, что ЦАХАЛ "работает над устранением угроз на всех направлениях" и подчеркнул, что "Израиль не позволит ХАМАСу восстановить свой военный потенциал".

Эяль Замир также отметил, что так называемая "желтая линия" является "и линией обороны для израильских населенных пунктов, и линией наступления".