Начальник Генштаба провел оперативную оценку ситуации на севере сектора Газы
время публикации: 07 декабря 2025 г., 18:31 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 18:31
Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир вместе с командирами Южного военного округа и 252-й дивизии совершил поездку по северу сектора Газы, а также посетил позиции ЦАХАЛа в Байт-Хануне и Джабалии.
В ходе оперативной оценки ситуации Замир заявил, что ЦАХАЛ "работает над устранением угроз на всех направлениях" и подчеркнул, что "Израиль не позволит ХАМАСу восстановить свой военный потенциал".
Эяль Замир также отметил, что так называемая "желтая линия" является "и линией обороны для израильских населенных пунктов, и линией наступления".