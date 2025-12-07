x
07 декабря 2025
|
последняя новость: 18:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2025
|
07 декабря 2025
|
последняя новость: 18:31
07 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Начальник Генштаба провел оперативную оценку ситуации на севере сектора Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
ЦАХАЛ
время публикации: 07 декабря 2025 г., 18:31 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 18:31
Начальник Генштаба провел оперативную оценку ситуации на севере сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир вместе с командирами Южного военного округа и 252-й дивизии совершил поездку по северу сектора Газы, а также посетил позиции ЦАХАЛа в Байт-Хануне и Джабалии.

В ходе оперативной оценки ситуации Замир заявил, что ЦАХАЛ "работает над устранением угроз на всех направлениях" и подчеркнул, что "Израиль не позволит ХАМАСу восстановить свой военный потенциал".

Эяль Замир также отметил, что так называемая "желтая линия" является "и линией обороны для израильских населенных пунктов, и линией наступления".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 декабря 2025

793-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии