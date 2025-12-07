ЦАХАЛ раскрыл сеть обменников ХАМАСа, действующих в Турции под руководством Ирана

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал сообщение о сети обменных пунктов, действующих в Турции под управлением Ирана и принадлежащих террористической организации ХАМАС.

Обменники работают в полном сотрудничестве с иранским режимом, они переводят сотни миллионов долларов напрямую террористической организации ХАМАС и ее руководству, ведут широкомасштабную экономическую деятельность в центре Турции, включающую получение средств из Ирана, их хранение и передачу ХАМАСу.

Эдраи опубликовал также имена трех выходцев из Газы, которые руководят обменниками в центре Турции: Тамер Хасан, высокопоставленный сотрудник министерства финансов ХАМАСа, проживающий в Турции и работающий непосредственно под руководством Халиля аль-Хайи; Халиль Фараунэ и Фарид Абу Даир – сотрудники обменников, работающие в хамасовской сети.

В своем сообщении он указывает, что после того, как ХАМАС привел к разрушению сектора Газы, он продолжает пытаться реализовать террористические планы против Израиля и пытается восстановить свои возможности, в том числе за пределами сектора.

ЦАХАЛ и ШАБАК предупреждают об опасности любых контактов и взаимодействия с этой сетью обменников и прочими экономическими структурами ХАМАСа.