07 декабря 2025
07 декабря 2025
Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал террориста на юге Газы

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 декабря 2025 г., 15:12 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 15:15
ЦАХАЛ ликвидировал террориста на юге Газы
Chaim Goldberg/FLASH90

Сегодня, в воскресенье 7 декабря, силами 7-й бригады на юге сектора Газы был ликвидирован террорист, который пересек "желтую линию" и представлял угрозу для военных.

"Силы ЦАХАЛа Южного округа дислоцированы в этом районе в соответствии с соглашением и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы", – подчеркивается в сообщении пресс-служба ЦАХАЛа.

Израиль
