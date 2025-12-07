ЦАХАЛ ликвидировал террориста на юге Газы

Сегодня, в воскресенье 7 декабря, силами 7-й бригады на юге сектора Газы был ликвидирован террорист, который пересек "желтую линию" и представлял угрозу для военных.

"Силы ЦАХАЛа Южного округа дислоцированы в этом районе в соответствии с соглашением и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы", – подчеркивается в сообщении пресс-служба ЦАХАЛа.