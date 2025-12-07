На пляжах Эйлата неделю не будет спасателей: они проходят курсы переподготовки

Спасатели Эйлата отправились на организованные курсы профессиональной подготовки, и на протяжении всей недели спасательные вышки в городе не будут работать, сообщает 14 канал ИТВ. Дежурство спасателей, которые на побережье Красного моря работают круглый год, восстановится только в субботу.

Муниципалитет Эйлата сообщил, что в течение недели услуги спасателей на всех официальных пляжах северной части города предоставляться не будет, спасательные вышки останутся без дежурных.

Каждую зиму эйлатские спасатели проходят обязательную пятидневную профессиональную подготовку. В других прибрежных городах курсы проводятся весной перед открытием купального сезона.

По данным МВД, 90% случаев утопления происходят на неохраняемых пляжах. Купание разрешено только на официальных пляжах с работающими службами спасения.