07 декабря 2025
Израиль

На пляжах Эйлата неделю не будет спасателей: они проходят курсы переподготовки

Эйлат
Красное море
время публикации: 07 декабря 2025 г., 14:32
Yehuda Ben Itach/Flash90

Спасатели Эйлата отправились на организованные курсы профессиональной подготовки, и на протяжении всей недели спасательные вышки в городе не будут работать, сообщает 14 канал ИТВ. Дежурство спасателей, которые на побережье Красного моря работают круглый год, восстановится только в субботу.

Муниципалитет Эйлата сообщил, что в течение недели услуги спасателей на всех официальных пляжах северной части города предоставляться не будет, спасательные вышки останутся без дежурных.

Каждую зиму эйлатские спасатели проходят обязательную пятидневную профессиональную подготовку. В других прибрежных городах курсы проводятся весной перед открытием купального сезона.

По данным МВД, 90% случаев утопления происходят на неохраняемых пляжах. Купание разрешено только на официальных пляжах с работающими службами спасения.

Израиль
