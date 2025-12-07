x
07 декабря 2025
|
последняя новость: 18:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2025
|
07 декабря 2025
|
последняя новость: 18:31
07 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На стройке в Бат-Яме задержаны более 20 палестинских нелегалов

Полиция
Нелегалы
время публикации: 07 декабря 2025 г., 18:14 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 18:14
На стройке в Бат-Яме задержаны более 20 палестинских нелегалов
Пресс-служба полиции Израиля

Глава полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргруф подписал приказ о временном закрытии стройки на улице Эхуд Манор в Бат-Яме после того, как на ней был задержан 21 нелегал из Палестинской автономии.

Работодатель задержан и доставлен для допроса в полицию.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что проверка на объекте проводилась в рамках борьбы с незаконным трудоустройством, перевозкой и предоставлением жилья лицам, нелегально находящимся в стране.

Административный приказ о закрытии стройплощадки будет действовать в течение 30 дней.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 августа 2025

Полиция закрыла на месяц "отель для нелегалов" в тель-авивском районе Флорентин
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 октября 2024

Кафе в Северном Тель-Авиве закрыто на месяц за найм палестинских нелегалов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 ноября 2025

Полиция задержала автомобильного вора в кипе: оказался нелегалом из Палестинской автономии