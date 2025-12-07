На стройке в Бат-Яме задержаны более 20 палестинских нелегалов

Глава полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргруф подписал приказ о временном закрытии стройки на улице Эхуд Манор в Бат-Яме после того, как на ней был задержан 21 нелегал из Палестинской автономии.

Работодатель задержан и доставлен для допроса в полицию.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что проверка на объекте проводилась в рамках борьбы с незаконным трудоустройством, перевозкой и предоставлением жилья лицам, нелегально находящимся в стране.

Административный приказ о закрытии стройплощадки будет действовать в течение 30 дней.