На стройке в Бат-Яме задержаны более 20 палестинских нелегалов
время публикации: 07 декабря 2025 г., 18:14 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 18:14
Глава полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргруф подписал приказ о временном закрытии стройки на улице Эхуд Манор в Бат-Яме после того, как на ней был задержан 21 нелегал из Палестинской автономии.
Работодатель задержан и доставлен для допроса в полицию.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что проверка на объекте проводилась в рамках борьбы с незаконным трудоустройством, перевозкой и предоставлением жилья лицам, нелегально находящимся в стране.
Административный приказ о закрытии стройплощадки будет действовать в течение 30 дней.
Ссылки по теме