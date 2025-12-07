Жителям регионального совета Мате-Йегуда упростят получение лицензий на оружие

Региональный совет Мате-Йегуда будет включен в список населенных пунктов, жители которых могут получить лицензию на ношение огнестрельного оружия.

Министерство национальной безопасности продолжает политику облегчения критериев получения разрешений на оружие. В октябре в список была включена Димона, ранее – Эйлат, Ашдод, Ашкелон, Тверия и ряд других населенных пунктов.

Комментируя решение, глава МНБ Итамар Бен-Гвир заявил, что "жители имеют базовое право на самозащиту и защиту своей семьи".