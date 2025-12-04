x
04 декабря 2025
|
последняя новость: 15:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2025
|
04 декабря 2025
|
последняя новость: 15:41
04 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Завтра Ифат Томер-Йерушалми будет выписана из больницы

Расследование
военная прокуратура
Больницы
время публикации: 04 декабря 2025 г., 15:04 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 15:09
Завтра Ифат Томер-Йерушалми будет выписана из больницы
Flash90

Израильские СМИ сообщают, что бывший главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми в пятницу, 5 декабря, будет выписана из больницы "Ихилов" в Тель-Авиве, где она находилась почти месяц.

Томер-Йерушалми доставили в больницу 9 ноября из ее дома в Рамат а-Шароне после того, как ее обследовали в связи с приемом большого количества снотворного. До сих пор остается непонятным, шла ли речь о попытке самоубийства или о случайной передозировке.

Напомним, что 3 ноября велись розыски Ифат Томер-Йерушалми, тогда рассматривалась версия, что она предприняла попытку самоубийства. Однако затем ее нашли живой и здоровой, после чего она была арестована и несколько дней провела в тюрьме "Тирца".

7 ноября генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми решением суда была освобождена под домашний арест сроком на 10 дней. Суд запретил ей прямо или косвенно связываться с другими фигурантами дела об утечке следственной информации по "Сде-Тейман" в прессу в течение 55 дней.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2025

ООН выразила обеспокоенность судьбой Ифат Томер-Йерушалми
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 ноября 2025

Юрсоветница правительства предотвратила передачу дела против Томер-Йерушалми в "ЛАХАВ-433"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2025

Арест Томер-Йерушалми не продлевается, допросы не проводятся. Следствие под угрозой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

Полиция вновь обыскала канцелярию Ифат Томер-Йерушалми