Завтра Ифат Томер-Йерушалми будет выписана из больницы

Израильские СМИ сообщают, что бывший главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми в пятницу, 5 декабря, будет выписана из больницы "Ихилов" в Тель-Авиве, где она находилась почти месяц.

Томер-Йерушалми доставили в больницу 9 ноября из ее дома в Рамат а-Шароне после того, как ее обследовали в связи с приемом большого количества снотворного. До сих пор остается непонятным, шла ли речь о попытке самоубийства или о случайной передозировке.

Напомним, что 3 ноября велись розыски Ифат Томер-Йерушалми, тогда рассматривалась версия, что она предприняла попытку самоубийства. Однако затем ее нашли живой и здоровой, после чего она была арестована и несколько дней провела в тюрьме "Тирца".

7 ноября генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми решением суда была освобождена под домашний арест сроком на 10 дней. Суд запретил ей прямо или косвенно связываться с другими фигурантами дела об утечке следственной информации по "Сде-Тейман" в прессу в течение 55 дней.