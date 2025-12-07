x
07 декабря 2025
Израиль

90-ю трассу в районе Аравы открыли для движения транспорта, 40-я и 13-я трассы пока закрыты

время публикации: 07 декабря 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 08:46
90-ю трассу в районе Аравы открыли для движения транспорта, 40-я и 13-я трассы пока закрыты
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 7 декабря 90-е шоссе в районе Аравы вновь было открыто для движения транспорта. В течение вчерашнего дня и ночью эта трасса была перекрыта на фоне затоплений, вызванных сильными дождями.

Шоссе 40 и 13 по-прежнему закрыты, проводятся работы по их очистке после наводнения.

Отметим, что на этой неделе вновь ожидаются дожди, которые усилятся со среды. Высока вероятность затоплений в низинах.

