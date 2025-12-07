Расследование срыва матча на стадионе "Блюмфильд", задержаны 18 подозреваемых

Полиция задержала 18 подозреваемых в применении армейских дымовых шашек и файеров 19 октября на стадионе "Блюмфильд", где был сорван матч между тель-авивскими командами "Маккаби" и "Апоэль".

Тогда связи с беспорядками на трибунах, бросанием файеров и дымовых шашек на игровое поле, полиция отменила игру, на которую пришли около 30 тысяч болельщиков. Выходящих со стадиона зрителей встретила конная полиция. Начались столкновения между полицией и болельщиками. Десятки людей пострадали.

В частности, сообщалось о 15-летнем подростке, получившем рану головы, его 12-летняя сестра нуждалась в помощи из-за проблем с дыханием. Один болельщик получил ожог шеи, двое полицейских пострадали от дымовых шашек.

Первоначально были задержаны 11 человек. Затем задержанных отпустили. Однако полиция продолжила расследование, выявив причастных к беспорядкам.