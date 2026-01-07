x
07 января 2026
Израиль

Задержаны подозреваемые в убийстве в Араре

Криминал в арабском секторе
время публикации: 07 января 2026 г., 07:23 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 07:44
Задержаны подозреваемые в убийстве в Араре
Flash90. Фото М.Шай

Следователи полиции из участка Ароэр по результатам оперативнеых следственных мероприятий задержали 10 подозреваемых в причастности к убийству, совершенному в ночь на среду, 7 января, в деревне Арара в Негеве.

Все задержанные – также жители деревни.

По данным следствия, причиной убийства стал межклановый конфликт.

Убитый - Махмуд Джаср Абу-Арар (20), накануне вернулся домой из Грузии, где учился на медицинском факультете.

Израиль
