Задержаны подозреваемые в убийстве в Араре
время публикации: 07 января 2026 г., 07:23 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 07:44
Следователи полиции из участка Ароэр по результатам оперативнеых следственных мероприятий задержали 10 подозреваемых в причастности к убийству, совершенному в ночь на среду, 7 января, в деревне Арара в Негеве.
Все задержанные – также жители деревни.
По данным следствия, причиной убийства стал межклановый конфликт.
Убитый - Махмуд Джаср Абу-Арар (20), накануне вернулся домой из Грузии, где учился на медицинском факультете.
