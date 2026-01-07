x
07 января 2026
|
последняя новость: 07:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2026
|
07 января 2026
|
последняя новость: 07:43
07 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП на 446-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 07 января 2026 г., 06:43 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 06:43
ДТП на 446-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 7 января на 446-й трассе недалеко от перекрестка Нили столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали два человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что водитель легковой машины, мужчина около 25 лет, получил тяжелые травмы. Водитель грузовика травмирован легко. Пострадавшие доставлены в больницы "Шиба" в Тель а-Шомере и "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2026

ДТП на севере Израиля, двое пострадавших в тяжелом состоянии