ДТП на 446-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Утром 7 января на 446-й трассе недалеко от перекрестка Нили столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали два человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что водитель легковой машины, мужчина около 25 лет, получил тяжелые травмы. Водитель грузовика травмирован легко. Пострадавшие доставлены в больницы "Шиба" в Тель а-Шомере и "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.