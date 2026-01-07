ДТП на 446-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 07 января 2026 г., 06:43 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 06:43
Утром 7 января на 446-й трассе недалеко от перекрестка Нили столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали два человека.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что водитель легковой машины, мужчина около 25 лет, получил тяжелые травмы. Водитель грузовика травмирован легко. Пострадавшие доставлены в больницы "Шиба" в Тель а-Шомере и "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
