x
07 января 2026
|
последняя новость: 21:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2026
|
07 января 2026
|
последняя новость: 21:34
07 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опубликован тендер на строительство в квартале E-1

Иерусалим
Иудея и Самария
время публикации: 07 января 2026 г., 21:27 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 21:36
Опубликован тендер на строительство в квартале E-1
Ben Dori/Flash90

Правительство опубликовало тендер на строительство 3401 единицы жилья в квартале E-1.

Речь идет о территории, простирающейся на 12 квадратных километров к северу и к западу от Маале-Адумим. Новый квартал соединит Маале-Адумим с Иерусалимом, и лишит непрерывности территорию, находящуюся под контролем Палестинской администрации.

В августе 2025 года подкомиссия по вопросам поселенчества при гражданской администрации в Иудее и Самарии утвердила проект строительства в квартале E-1.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2025

Утверждено строительство в квартале E-1