Опубликован тендер на строительство в квартале E-1
время публикации: 07 января 2026 г., 21:27 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 21:36
Правительство опубликовало тендер на строительство 3401 единицы жилья в квартале E-1.
Речь идет о территории, простирающейся на 12 квадратных километров к северу и к западу от Маале-Адумим. Новый квартал соединит Маале-Адумим с Иерусалимом, и лишит непрерывности территорию, находящуюся под контролем Палестинской администрации.
В августе 2025 года подкомиссия по вопросам поселенчества при гражданской администрации в Иудее и Самарии утвердила проект строительства в квартале E-1.
