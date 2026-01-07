Опубликован тендер на строительство в квартале E-1

Правительство опубликовало тендер на строительство 3401 единицы жилья в квартале E-1.

Речь идет о территории, простирающейся на 12 квадратных километров к северу и к западу от Маале-Адумим. Новый квартал соединит Маале-Адумим с Иерусалимом, и лишит непрерывности территорию, находящуюся под контролем Палестинской администрации.

В августе 2025 года подкомиссия по вопросам поселенчества при гражданской администрации в Иудее и Самарии утвердила проект строительства в квартале E-1.