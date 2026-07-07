Тело Али Хаменеи доставлено в Кум для продолжения траурных церемоний
время публикации: 07 июля 2026 г., 08:36 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 08:36
Тела бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи после завершения траурной процессии в Тегеране было доставлено вертолетом в Кум, один из главных религиозных центров страны.
Церемонии прощания с Хаменеи проходят в Иране несколько дней. Накануне в Тегеране состоялась массовая траурная процессия, во время проведения которой звучали антиамериканские и антиизраильские лозунги.
Согласно ранее опубликованному графику, церемонии прощания с Хаменеи проходят с 4 по 9 июля в нескольких городах Ирана и Ирака. После Кума запланированы дальнейшие траурные мероприятия, а окончательное погребение ожидается в Мешхеде.
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