Тело Али Хаменеи доставлено в Кум для продолжения траурных церемоний

Тела бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи после завершения траурной процессии в Тегеране было доставлено вертолетом в Кум, один из главных религиозных центров страны.

Церемонии прощания с Хаменеи проходят в Иране несколько дней. Накануне в Тегеране состоялась массовая траурная процессия, во время проведения которой звучали антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Согласно ранее опубликованному графику, церемонии прощания с Хаменеи проходят с 4 по 9 июля в нескольких городах Ирана и Ирака. После Кума запланированы дальнейшие траурные мероприятия, а окончательное погребение ожидается в Мешхеде.