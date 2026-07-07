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Израиль

Беспорядки в Иерусалиме: во время протеста "харедим" на улице Бар-Илан пострадали два охранника

Полиция
Харедим
Акции протеста
время публикации: 07 июля 2026 г., 23:37 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 23:37
Беспорядки в Иерусалиме: во время протеста "харедим" на улице Бар-Илан пострадали два охранника
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Иерусалимского округа и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) восстанавливают общественный порядок на участке прокладки трамвайных путей на улице Бар-Илан в Иерусалиме.

Участники беспорядков разожгли костер на проезжей части и нанесли значительный ущерб инфраструктуре. Поскольку протестующие не подчинились требованию полиции разойтись, для их разгона были применены водометы.

В ходе беспорядков "харедим", протестующие против прокладки трамвайных путей, бросали камни в силы правопорядка, в результате чего два охранника получили травмы. Полиция задержала "камнеметателя", он доставлен в отделение "Лев а-Бира".

В полиции заявили, что продолжат решительно пресекать любые попытки нарушения общественного порядка и создания помех работам, которые ведутся в интересах всех жителей города.

Израиль
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