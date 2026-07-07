Беспорядки в Иерусалиме: во время протеста "харедим" на улице Бар-Илан пострадали два охранника

Полиция Иерусалимского округа и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) восстанавливают общественный порядок на участке прокладки трамвайных путей на улице Бар-Илан в Иерусалиме.

Участники беспорядков разожгли костер на проезжей части и нанесли значительный ущерб инфраструктуре. Поскольку протестующие не подчинились требованию полиции разойтись, для их разгона были применены водометы.

В ходе беспорядков "харедим", протестующие против прокладки трамвайных путей, бросали камни в силы правопорядка, в результате чего два охранника получили травмы. Полиция задержала "камнеметателя", он доставлен в отделение "Лев а-Бира".

В полиции заявили, что продолжат решительно пресекать любые попытки нарушения общественного порядка и создания помех работам, которые ведутся в интересах всех жителей города.