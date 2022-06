Источник в "Сохнуте": министерства препятствуют репатриации жителей стран бывшего СССР

Как сообщала ранее редакция NEWSru.co.il, приток в Израиль репатриантов и лиц с правом на репатриацию из Украины практически прекратился, однако алия из России и Беларуси только растет.

За минувшие сутки в Израиль прибыли 85 репатриантов и лиц с правом на репатриацию из этих трех стран. Среди них девять репатриантов прибыли из Украины. До 8 мая Управление регистрации населения ежедневно публиковало данные о том, сколько человек из Украины прибыли в Израиль и сколько граждан Украины покинули нашу страну, однако последний месяц (до сегодняшнего дня) эти данные не публиковались.

Всего с 24 февраля по 7 июня в Израиль прибыли 24329 репатриантов и лиц с правом на репатриацию из этих трех стран (11553 репатриантов и 12776 лиц с правом на репатриацию). Из них из Украины приехали 5799 репатриантов, из России – 5482 репатриантов, из Беларуси – 272 репатрианта. Из лиц с правом на репатриацию в Израиле уже поменяли статус 4663 человека из Украины, 5981 – из России и 326 – из Беларуси. Еще 1806 лиц с правом на репатриацию из этих трех стран пока не поменяли статус в Израиле или получили отказ.

Редакции NEWSru.co.il пока не удалось получить точные данные по этому вопросу, известно только что отказ получают около 5% из тех, кто пытается поменять статус уже в Израиле. В случае получения отказа человек из статуса "закай швут" (имеющий право на репатриацию) переходит в статус "туриста". Для граждан Украины, которые фактически являются беженцами, это означает, что они могут получить помощь от министерства социального обеспечения, однако характер этой помощи ограничен. Эти люди не имеют права на работу и не имеют никаких льгот, положенных гражданам страны.

Мы уже писали о том, почему украинские евреи предпочитают оставаться в Европе. Многие из них хотят оставаться ближе к Украине, куда надеются вскоре вернуться. Кроме того, Германия и еще ряд стран облегчили процесс так называемой "еврейской иммиграции". При этом Израиль, как нам сообщают сами потенциальные репатрианты и источники в государственных структурах, несмотря на заявления чиновников о том, как в нашей стране приветствуют новую волну алии, продолжает отказываться облегчить процесс репатриации людям, бегущим от войны в Украины или от репрессий в России и Беларуси.

Напомним, что с начала мая приостановлен процесс ускоренной репатриации для граждан России, который также называли "методом go no go" или "зеленым маршрутом". С 1 мая министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете отменила гостиницы для репатриантов и лиц с правом на репатриацию, приезжающих из России и Беларуси (для прибывающих из Украины такая возможность сохранилась). Граждане Беларуси, которые хотят изменить в Израиле статус, также не могут сделать это без апостилирования документов и справок о несудимости, от чего освобождены граждане Украины и России. При этом из Беларуси нашей редакции сообщают, что очереди на апостилирование документов в МИД Беларуси можно заказать в настоящий момент только на осень.

Сама же проверка на получение статуса репатрианта, в том числе в отношении граждан Украины, остается таким же сложным и тяжелым процессом, каким была до войны.

Как известно, вдова еврея имеет право на репатриацию. При этом вдова израильтянина – нет. С этой проблемой, например, столкнулась бежавшая из Мариуполя семья. В 90-е годы житель Мариуполя, еврей, репатриировался в Израиль, однако на каком-то этапе уехал обратно, женился, у него родились дети. В начале войны он погиб вместе со своим пожилым отцом. А его мать, жена и дети смогли бежать из Мариуполя и добраться до Кишинева, где матери (еврейке) предложили репатриироваться в Израиль, а жене объяснили, что она, как вдова израильтянина, на израильское гражданство претендовать не может. Что касается детей, то их бабушка, уже репатриировавшись, может из Израиля запросить проверку ДНК, чтобы привезти их в страну. Излишне говорить, что эта семья, как и многие другие, отказалась от идеи ехать в Израиль.

К сожалению, таких историй множество. Агентство "Натив", которое занимается проверкой документов граждан стран бывшего СССР, является лишь исполнительным органом. А МВД, как известно, традиционно проводит в отношении потенциальных репатриантов из бывшего СССР политику "презумпции виновности". Война это не изменила. Наша редакция уже писала об общине евреев-высочан, которых еще называют "субботниками" и которым в настоящий момент отказывают в репатриации. В конце апреля в Ариэле был убит в теракте один из представителей этой общины, успевших репатриироваться, Влади Голев.

При этом с получением гражданства проблемы новых репатриантов этой алии не заканчиваются. Источник нашей редакции в "Сохнуте" рассказал нам, что десятки курсов профессиональной подготовки и переподготовки, существовавшие до пандемии коронавируса, во время пандемии были закрыты. И, несмотря на массовую "военную" алию, они так и не открылись.

Речь идет о курсах по самым востребованным в Израиле специальностям – как требующих лицензии, так и нет. Например, до пандемии министерство алии и интеграции вместе с "Сохнутом" заключали договора с теми или иными курсами, которые готовят специалистов в сфере информационных технологий – программистов и тестировщиков (QA). Именно сейчас, когда среди новых репатриантов множество молодых людей, которые хотят освоить эти профессии и начать работать на израильский рынок, мест для репатриантов на таких курсах практически нет.

Также, по словам нашего источника, не решается проблема с медицинскими работниками. По имеющимся у нас данным, репатриировавшиеся в последние месяцы врачи и медсестры не имеют доступа к ранее существовавшим профильным профессиональным программам для получения медицинской лицензии.

То же самое касается учителей, водителей, электриков и других специальностей. Курсы переподготовки есть, но их крайне мало и далеко не по всем требуемым в Израиле специальностям.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в министерство алии и интеграции с просьбой прокомментировать заявления наших источников об отсутствии программ для получения лицензий или профпереподготовки. В министерстве отказались комментировать эту информацию.

Материал подготовила Алла Гаврилова