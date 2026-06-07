ЦАХАЛ предупредил жителей Тира и окрестностей о эвакуации

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей ливанского города Тир (Цур) и палестинских лагерей беженцев в окрестностях Тира о немедленной эвакуации.

"В связи с тем, что террористическая организация "Хизбалла" нарушила соглашение о прекращении огня, Армия обороны Израиля вынуждена действовать против нее с применением силы. ЦАХАЛ не намерен причинять вред мирным жителям, – сказано в этом сообщении. – Мы вновь предупреждаем: ради вашей безопасности необходимо немедленно покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани".

Особое предупреждение направлено жителям города Тир и лагерей беженцев Аль-Басс и Закук аль-Муфди: "каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или боевыми средствами, подвергает свою жизнь опасности".