x
07 июня 2026
|
последняя новость: 13:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июня 2026
|
07 июня 2026
|
последняя новость: 13:48
07 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: Кнессет будет окончательно распущен в ближайшую неделю

Кнессет
Ликуд
время публикации: 07 июня 2026 г., 13:04 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 13:04
СМИ: Кнессет будет окончательно распущен в ближайшую неделю
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен инициировать роспуск Кнессета до конца этой недели или в начале следующей.

Об этом сообщает "Исраэль а-Йом" со ссылкой на осведомленные источники в "Ликуде". Согласно опубликованной информации, Нетаниягу намерен посвятить ближайшую неделю продвижению серии законопроектов, важных для коалиционных партнеров, в том числе для ультраортодоксальных партий, а затем распустить Кнессет, завершив тем самым внутреполитические противостояния. Напомним, что после утверждения закона о роспуске Кнессета, можно продвигать только законопроекты, согласованные между коалицией и оппозицией.

Как пишет издание, в "Ликуде" практически полностью согласованы вопросы подготовки к праймериз. На прошлой неделе было принято решение, что праймериз состоятся не позднее 28 июля. Депутат Кнессета Амит а-Леви заявил, что в случае необходимости дата праймериз может быть перенесена.

Отмечается, что и вопрос кооптации новых фигур в предвыборный список почти согласован. Нетаниягу получит право на семь назначений – два в первой десятке, два, во второй и три в третьей.

Также принято решение о том, что только кооптированные премьер-министром фигуры получат сокращение партийного стажа, необходимого для того, чтобы баллотироваться в Кнессет. Сегодня этот срок составляет 16 месяцев. В "Ликуде" полагают, что не менее 16 депутатов нынешней фракции не попадут в Кнессет 26-го созыва.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июня 2026

Скандальные выборы госконтролера и требования ультраортодоксов. Итоги недели