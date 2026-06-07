СМИ: Кнессет будет окончательно распущен в ближайшую неделю

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен инициировать роспуск Кнессета до конца этой недели или в начале следующей.

Об этом сообщает "Исраэль а-Йом" со ссылкой на осведомленные источники в "Ликуде". Согласно опубликованной информации, Нетаниягу намерен посвятить ближайшую неделю продвижению серии законопроектов, важных для коалиционных партнеров, в том числе для ультраортодоксальных партий, а затем распустить Кнессет, завершив тем самым внутреполитические противостояния. Напомним, что после утверждения закона о роспуске Кнессета, можно продвигать только законопроекты, согласованные между коалицией и оппозицией.

Как пишет издание, в "Ликуде" практически полностью согласованы вопросы подготовки к праймериз. На прошлой неделе было принято решение, что праймериз состоятся не позднее 28 июля. Депутат Кнессета Амит а-Леви заявил, что в случае необходимости дата праймериз может быть перенесена.

Отмечается, что и вопрос кооптации новых фигур в предвыборный список почти согласован. Нетаниягу получит право на семь назначений – два в первой десятке, два, во второй и три в третьей.

Также принято решение о том, что только кооптированные премьер-министром фигуры получат сокращение партийного стажа, необходимого для того, чтобы баллотироваться в Кнессет. Сегодня этот срок составляет 16 месяцев. В "Ликуде" полагают, что не менее 16 депутатов нынешней фракции не попадут в Кнессет 26-го созыва.