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Израиль

Насилие в арабском секторе: в ходе драки в Цур-Бахере пострадали четыре человека

Криминал в арабском секторе
Иерусалим
время публикации: 07 июня 2026 г., 01:20 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 06:25
Насилие в арабском секторе: в ходе драки в Цур-Бахере пострадали четыре человека
Пресс-служба МАДА

Четверо мужчин пострадали в результате драки в арабском районе Цур-Бахер в Иерусалиме. Мужчина в возрасте 39 лет получил тяжелые проникающие ранения, еще двое ранены легко.

Сообщается, что еще одного пострадавшего, также в тяжелом состоянии, увезли с места происшествия в больницу до приезда скорой помощи "Маген Давид Адом".

После оказания неотложной помощи, медики эвакуировали пострадавших в больницу "Шаарей Цедек".

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