Насилие в арабском секторе: в ходе драки в Цур-Бахере пострадали четыре человека
время публикации: 07 июня 2026 г., 01:20 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 06:25
Четверо мужчин пострадали в результате драки в арабском районе Цур-Бахер в Иерусалиме. Мужчина в возрасте 39 лет получил тяжелые проникающие ранения, еще двое ранены легко.
Сообщается, что еще одного пострадавшего, также в тяжелом состоянии, увезли с места происшествия в больницу до приезда скорой помощи "Маген Давид Адом".
После оказания неотложной помощи, медики эвакуировали пострадавших в больницу "Шаарей Цедек".