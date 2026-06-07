Насилие в арабском секторе: в ходе драки в Цур-Бахере пострадали четыре человека

Четверо мужчин пострадали в результате драки в арабском районе Цур-Бахер в Иерусалиме. Мужчина в возрасте 39 лет получил тяжелые проникающие ранения, еще двое ранены легко.

Сообщается, что еще одного пострадавшего, также в тяжелом состоянии, увезли с места происшествия в больницу до приезда скорой помощи "Маген Давид Адом".

После оказания неотложной помощи, медики эвакуировали пострадавших в больницу "Шаарей Цедек".